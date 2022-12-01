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Парламент призначив Кубракова віцепрем'єром

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Парламент призначив Кубракова віцепрем'єром
За звільнення Кубракова з посади міністра інфраструктури України проголосували 242 нардепи
РБК-Україна

Нардепи 263-ма голосами призначили Кубракова віцепрем’єром – міністром інфраструктури та регіонального розвитку

Верховна Рада призначила Олександра Кубракова на посаду віцепрем’єра – міністра інфраструктури та регіонального розвитку. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Таке рішення підтримали 263 нардепи. Відомо, що на призначенні також був прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Голосування по фракціях:

  • «Слуга народу» – 200;
  • «Європейська солідарність» – 0;
  • «Батьківщина» – 0;
  • «Платформа за життя та мир» – 13;
  • «За майбутнє – 9»;
  • «Голос» – 6;
  • «Довіра» – 15;
  • «Відновлення України» – 10;
  • позафракційні – 10

За звільнення Кубракова з посади міністра інфраструктури України проголосували 242 нардепи.

Нагадаємо, 30 листопада стало відомо, що нинішній міністр інфраструктури Олександр Кубраков подав заяву про звільнення.

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Теги: Олександр Кубраков Верховна Рада Міністерство інфраструктури

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