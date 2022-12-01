Парламент призначив Кубракова віцепрем'єром

За звільнення Кубракова з посади міністра інфраструктури України проголосували 242 нардепи

Нардепи 263-ма голосами призначили Кубракова віцепрем’єром – міністром інфраструктури та регіонального розвитку

Верховна Рада призначила Олександра Кубракова на посаду віцепрем’єра – міністра інфраструктури та регіонального розвитку. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Таке рішення підтримали 263 нардепи. Відомо, що на призначенні також був прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Голосування по фракціях:

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Слуга народу» – 200;

«Європейська солідарність» – 0;

«Батьківщина» – 0;

«Платформа за життя та мир» – 13;

«За майбутнє – 9»;

«Голос» – 6;

«Довіра» – 15;

«Відновлення України» – 10;

позафракційні – 10

За звільнення Кубракова з посади міністра інфраструктури України проголосували 242 нардепи.

Нагадаємо, 30 листопада стало відомо, що нинішній міністр інфраструктури Олександр Кубраков подав заяву про звільнення.