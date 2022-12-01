Парламент призначив Кубракова віцепрем'єром
Нардепи 263-ма голосами призначили Кубракова віцепрем’єром – міністром інфраструктури та регіонального розвитку
Верховна Рада призначила Олександра Кубракова на посаду віцепрем’єра – міністра інфраструктури та регіонального розвитку. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.
Таке рішення підтримали 263 нардепи. Відомо, що на призначенні також був прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Голосування по фракціях:
- «Слуга народу» – 200;
- «Європейська солідарність» – 0;
- «Батьківщина» – 0;
- «Платформа за життя та мир» – 13;
- «За майбутнє – 9»;
- «Голос» – 6;
- «Довіра» – 15;
- «Відновлення України» – 10;
- позафракційні – 10
За звільнення Кубракова з посади міністра інфраструктури України проголосували 242 нардепи.
Нагадаємо, 30 листопада стало відомо, що нинішній міністр інфраструктури Олександр Кубраков подав заяву про звільнення.
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