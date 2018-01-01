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    У Київ прибуває глава МЗС Албанії

    У четвер відбудеться протокольна зустріч Павла Клімкіна і Дітміра Бушаті
    В Україні з офіційним візитом перебуватиме міністр закордонних справ Республіки Албанія Дітмір Бушаті. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України. Зазначається, що в четвер, 22 лютого, відбудеться протокольна зустріч Бушаті і міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Пройде спільна прес-конференція
    • Сьогодні, 03:52
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    Міністр закордонних справ Республіки Албанія Дітмір Бушаті
    Міністр закордонних справ Республіки Албанія Дітмір Бушаті

    У четвер відбудеться протокольна зустріч Павла Клімкіна і Дітміра Бушаті

    В Україні з офіційним візитом перебуватиме міністр закордонних справ Республіки Албанія Дітмір Бушаті.

    Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

    Зазначається, що в четвер, 22 лютого, відбудеться протокольна зустріч Бушаті і міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Пройде спільна прес-конференція міністрів.

    Також заплановано підписання угоди між Дипломатичною академією України імені Геннадія Удовенка при МЗС України та Дипломатичною академією Республіки Албанія.

    Дітмір Бушаті пробуде в Україні до 23 лютого.

    До слова, тисячі людей вийшли 27 січня на акцію протесту в Албанії проти дій кабінету прем'єр-міністра

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