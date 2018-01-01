У Київ прибуває глава МЗС Албанії
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Міністр закордонних справ Республіки Албанія Дітмір Бушаті
У четвер відбудеться протокольна зустріч Павла Клімкіна і Дітміра Бушаті
В Україні з офіційним візитом перебуватиме міністр закордонних справ Республіки Албанія Дітмір Бушаті.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.
Зазначається, що в четвер, 22 лютого, відбудеться протокольна зустріч Бушаті і міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Пройде спільна прес-конференція міністрів.
Також заплановано підписання угоди між Дипломатичною академією України імені Геннадія Удовенка при МЗС України та Дипломатичною академією Республіки Албанія.
Дітмір Бушаті пробуде в Україні до 23 лютого.
До слова, тисячі людей вийшли 27 січня на акцію протесту в Албанії проти дій кабінету прем'єр-міністра