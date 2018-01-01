У Київ прибуває глава МЗС Албанії

У четвер відбудеться протокольна зустріч Павла Клімкіна і Дітміра Бушаті

В Україні з офіційним візитом перебуватиме міністр закордонних справ Республіки Албанія Дітмір Бушаті. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України. Зазначається, що в четвер, 22 лютого, відбудеться протокольна зустріч Бушаті і міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Пройде спільна прес-конференція