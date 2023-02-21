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ВАКС примусово притягне до суду депутата Шахова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ВАКС примусово притягне до суду депутата Шахова
фото з відкритих джерел

Шахов підозрюється у декларуванні недостовірних відомостей

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду постановила примусово привести на судове засідання народного депутата, який підозрюється в декларуванні недостовірної інформації на суму майже 88 млн грн.. Народний обранець вчергове не з’явився на засідання суду. Про це повідомляє пресслужба САП.

Як зазначається, нардеп без поважних причин не з’являється у судові засідання. Зокрема, 22 листопада минулого року ВАКС зобов’язував нардепа сплатити понад 5 тис. грн штрафу за неявку у судове засідання та невиконання обов’язку підкоритися законним вимогам суду.

За даними джерел «Української правди» йдеться про народного обранця Сергія Шахова. У ВАКС нагадують, що Шахов підозрюється у декларуванні недостовірних відомостей – у декларації за 2020 рік він не зазначив інформацію про житловий будинок, земельну ділянку в Київської області та офіс, що перебували у його користуванні, а також належні майно та доходи, власником яких є особа, з якою він пов'язаний спільним побутом, має взаємні права та обов'язки. Загалом депутат приховав майна на суму майже 88 млн грн.

17 січня 2021 року суд ухвалив аналогічне рішення про накладення на нардепа двох максимально можливих грошових стягнень у розмірі понад 10,7 тис. грн. А 21 лютого нардеп вкотре проігнорував засідання. Зважаючи на неявку, суд поставив здійснити привід обвинуваченого до суду. Наступне засідання призначене на 1 березня.

Як повідомлялося, починаючи з серпня 2022 року Антикорупційний суд близько десяти разів викликав Шахова на розгляд його справи. Однак політик жодного разу не з’явився. Частина судових засідань відкладалася за клопотанням захисника нардепа. Наприкінці вересня адвокат повідомила суду, що його клієнт перебуває у хірургічному відділенні столичної лікарні. Більше того під час лікарняного депутат брав участь у пленарному засіданні Верховної Ради.

Теги: Вищий антикорупційний суд САП Сергій Шахов суд

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