Венедіктова розповіла, як розслідуються справи Євромайдану

Впродовж 2021 року притягнуто до відповідальності 53 особи у справах Євромайдану

У судах слухається 111 справ щодо 207 обвинувачених у справах Майдану

Упродовж 2021 року судами притягнуто до відповідальності 53 особи, які здійснили злочини проти Євромайдану. Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова у Facebook.

«2021 рік став проривним у кількості вироків у справах Майдану – цьогоріч їх стільки ж, як за попередні три разом. Вперше засуджено до реального позбавлення волі співробітників столичного «Беркуту» за злочини в день розгону студентського Майдану, який відкрив «скриньку Пандори» насилля проти учасників акцій», – зазначила вона.

Венедіктова поінформувала, що цьогоріч притягнуто до відповідальності 53 осіб і це, за її словами, майже на третину більше підозрюваних, ніж торік.

Генпрокурорка додала, що, крім топверхівки керівництва країни, слідство вийшло на ключових організаторів середньої ланки.

Також вона зауважила, що до суду відправлено 22 обвинувальні акти щодо 32 осіб.

Венедіктова розповіла, що каталізатором активності прокуратури і ДБР серед іншого став закон про «заочку», який зняв колізії, що гальмували процес у справах Майдану, фігуранти яких переховуються від слідства. За її даними, прокурори цьогоріч отримали в 2,5 раза більше дозволів на спеціальне досудове розслідування.

Вона нагадала, що вже розкрито 1019 злочинів у найчорніші дні Революції Гідності, наразі триває розслідування у 63 кримінальних провадженнях, що охоплюють понад 3500 епізодів.

Також генпрокурорка додала, що у судах слухається 111 справ щодо 207 обвинувачених.

«Заочно чи очно, ми доведемо справи Майдану до вироків для всіх – від виконавців до найтоповіших організаторів. Оцінка їхніх дій – захист для демократії. І такий підхід у нас до всіх важливих для суспільства справ: від захисту життя і здоров'я людей до переслідування топкорупціонерів», – запевнила Венедіктова.

Нагадаємо, Володимир Зеленський переконаний, що український народ сильний, сміливий, талановитий і непереможний, оскільки має гідність і готовий боротися ціною власного життя.

Як відомо, День Гідності та Свободи відзначається в Україні щороку 21 листопада на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (початок 22 листопада 2004 року) та Революції Гідності (акція студентів та громадських активістів розпочалася 21 листопада 2013 року).

Як повідомлялося, 19 листопада мер Києва Віталій Кличко зустрівся з киянами-учасникам Революції Гідності, членами родин Героїв Небесної сотні та ветеранами АТО/ООС. Міський голова вручив їм подяки та почесні грамоти міського голови та привітав з Днем Гідності та Свободи.

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