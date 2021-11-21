Сьогодні в Україні відзначають День гідності та свободи

День Гідності та Свободи — свято в Україні, що відзначається щороку 21 листопада на честь початку цього дня двох революцій

У цей день в Україні згадують події обох революцій

У листопаді 2014 року в Україні з'явилось нове свято. З цього часу 21 листопада відзначають День гідності та свободи.

Історія свята

21 листопада відзначаємо День гідності та свободи. У цей день українці згадують дві важливі революції - Помаранчеву, яка відбулась у 2004 році та Революцію гідності - 2012-2014 р.

Указ про запровадження цього свята 13 листопада 2014 року підписав тодішній президент України Петро Порошенко.

Свято встановлене «з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об'єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року — лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору…» згідно з указом Президента України Петра Порошенка № 872/2014 «Про День Гідності та Свободи» від 13 листопада 2014 року.

Варто додати, що раніше українці відзначали 22 листопада День свободи. Це свято також було днем згадки про Помаранчеву революцію. Однак цю дату скасував четвертий президент України Віктор Янукович.

Як відзначають День гідності та свободи

У цей день в Україні згадують події обох революцій.

У містах та селах організовують тематичні події, кладуть квіти на могили тих, хто загинув під час подій 2013-2014 років. Також свято покликане нагадати українцям про те, за які цінності боролися учасники народних повстань.

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