Кличко вручив подяки учасникам Революції Гідності та рідним Героїв Небесної сотні (фото)

Україна відзначає День Гідності та Свободи 21 листопада

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з киянами-учасникам Революції Гідності, членами родин Героїв Небесної сотні та ветеранами АТО/ООС. Вручив їм подяки та почесні грамоти міського голови та привітав з Днем Гідності та Свободи. Про це повідомляє пресслужба Кличка.

«Сьогодні я маю честь від імені київської громади привітати вас з Днем Гідності та Свободи. І вручити подяки учасникам Революції Гідності і членам родин Героїв Небесної сотні, а також – нашим ветеранам – захисникам України, – зазначив мер. – Помаранчева революція і Революція Гідності – це події, що змінили Україну, змінили кожного з нас. І якщо Помаранчева революція перемогла без втрат і жертв, то за перемогу Революції Гідності українці заплатили високу ціну. Загинули сто наших найвідданіших патріотів – Героїв Небесної сотні. Віддають свої життя за вільне майбутнє України і герої-захисники на сході нашої держави. Пропоную вшанувати їх пам’ять хвилиною мовчання…».

Він нагадав, що цього року країна відзначила 30 річницю незалежності, але продовжує відстоювати право визначати своє майбутнє, захищає свій суверенітет та територіальну цілісність.

«Ми з вами відзначали 30 річницю незалежності України. Але за право визначати своє майбутнє, за свої гідність і свободу ми боремося і сьогодні. Ми досі змушені відстоювати територіальну цілісність та незалежність української держави в боротьбі з російським агресором. Я переконаний, український народ, українська держава подолає всі виклики і випробування. Ми переможемо! Бо любимо свою країну, боремося за неї. Хтось на передовій на сході України, хтось – працюючи на благо свого міста, змінюючи життя його громади. Ми пам’ятаємо і шануємо своїх героїв. Ми віримо в успішне і європейське майбутнє нашої держави!» – наголосив Кличко.

Подяками київського міського голови відзначили 19 киян, ще четверо отримали почесні грамоти від мера столиці.

Голова правління Громадської організація «Родини «Небесної сотні» вручила Віталію Кличку подяку за підтримку родин учасників Революції Гідності, співпрацю в розвитку громадянського суспільства та з нагоди Дня Гідності та Свободи.