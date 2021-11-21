Революція гідності. Зеленський звернувся до народу та охарактеризував менталітет українців (відео)

Президент згадав слова полонених Росією українських моряків, які у російській тюрмі сміялися та жартували

Володимир Зеленський переконаний, що український народ сильний, сміливий, талановитий і непереможний, оскільки має гідність і готовий боротися ціною власного життя. Про це він зазначив у відеозверненні з нагоди Дня Гідності і Свободи.

«Ми прекрасний, сильний, сміливий, розумний, талановитий народ. Непереможний. Саме тому, що ми маємо гідність. Для нас рабство – приниження. Втрата свободи – це втрата честі. Втрата честі – це втрата серця. Втрата серця – це втрата душі. А втрата душі для нас – це втрата життя. Тому ми готові боротися ціною власного життя», – зазначив президент.

Глава держави зауважив, що нинішній день показує, що для українців гідність і свобода – це свято, це наше повітря.

«Ні. Це не звучить занадто гучно. Коли хтось вирішує перекрити нам повітря – ось тоді буває занадто гучно», - запевнив він.

Зеленський вважає, що український народ вільний творити майбутнє і має пишатися цим, та наголосив, що ми вже заплатили й продовжуємо платити за свободу велику ціну.

«Ніколи не забудемо всіх, хто віддав за Україну своє життя. І ніколи не пробачимо всім, хто позбавив їх життя і хотів позбавити нас волі. Але головне, що це нікому не вдалось і ніколи не вдасться», – відзначив він.

Президент згадав слова полонених Росією українських моряків, які у російській тюрмі сміялися та жартували і «довели, що на чужині, в полоні, у в'язниці можна бути вільною людиною».

Глава держави згадав імена українців, які боролися за гідність і свободу, зокрема, Василя Стуса, який публічно висловився проти хвилі арештів творчих людей на прем’єрі фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків», священника Омеляна Ковча, який рятував євреїв у Голокост, режисера Леоніда Бикова, який не поступився принципами, й за це для зйомок стрічки «В бой идут одни старики» йому дали не кольорову, а чорно-білу плівку.

Також президент відзначив роль і внесок усіх, хто стояв на Майдані, на барикадах, на граніті у 1990-му, у 2004-му і 2014-му роках, і тих, хто потім зустрівся в окопах на сході України, захищаючи її.

«Всі. Різні. Але українці й українки. Захисники й захисниці. Всі, xто знає: треба бути гідним, а не здаватись. Бо здаватись українці не звикли. Тому що мають гідність. А тому – свободу!», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, День Гідності та Свободи відзначається в Україні щороку 21 листопада на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (початок 22 листопада 2004 року) та Революції Гідності (акція студентів та громадських активістів розпочалася 21 листопада 2013 року).

Як повідомлялося, 19 листопада мер Києва Віталій Кличко зустрівся з киянами-учасникам Революції Гідності, членами родин Героїв Небесної сотні та ветеранами АТО/ООС. Міський голова вручив їм подяки та почесні грамоти міського голови та привітав з Днем Гідності та Свободи.

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