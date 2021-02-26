Венедіктова заявила, що може пишатися справою Гандзюк

Венедіктова нагадала, що після завершення розслідування активісти заявляли про злив справи і вимагали імпічменту Зеленського

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що може пишатися справою про вбивство Катерини Гандзюк, тому що його організатори зараз за ґратами.

Про це Венедіктова в ефірі Свободи слова Савіка Шустера.

Вона коментувала вирок активістові Сергію Стерненку і згадала, як під будинком президента Володимира Зеленського протестували через «злив» справи Гандзюк.

«Чому злив? Тому що ми закінчили слідство, і зараз справою Катерини Гандзюк я можу пишатися, тому що за попередніх генеральних прокурорів організатори не перебували за ґратами і не очікували на вирок суду», - сказала Венедіктова.

Як повідомлялося, Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського – колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але той вийшов під заставу у 2 млн 497 тис. 300 гривень. 25 квітня стало відомо, що Мангеру змінили підозру – на «замовлення завдання тілесних ушкоджень».

6 червня 2019 року п'ятеро безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 року позбавлення волі.

Ключового фігуранта справи, Олексія Левіна, було затримано 24 січня 2020 року у Болгарії завдяки співпраці місцевих правоохоронців з СБУ та Офісом генерального прокурора України. Особу його встановили за відбитками пальців, оскільки він змінив зовнішність. 16 березня Олексія Левіна було екстрадовано в Україну.

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва залишив під вартою на два місяці підозрюваного в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна.

Сьогодні, 27 квітня, в СБУ заявили, що завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Мангера та помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк.