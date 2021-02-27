Катастрофа літака МАУ: Україна передала Ірану зауваження до звіту

Відповіді Тегерану щодо катастрофи літака МАУ або приходять зі значними затримками, або не містять фактичної інформації

Україна повною мірою виконала свої зобов’язання за міжнародним правом, зазначив Єнін

Україна передала Ірану зауваження і пропозиції до проєкту фінального технічного звіту щодо катастрофи літака компанії «Міжнародні авіалінії України» над Тегераном, яка сталася рік тому.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін на своїй сторінці в Facebook.

«Україна сьогодні передала Ірану зауваження і пропозиції до проєкту фінального технічного звіту щодо катастрофи українського літака, яка сталася восьмого січня 2020 року в небі над Тегераном... Ми сподіваємось, що іранська сторона в повному обсязі врахує зауваження України та відповідним чином доопрацює текст фінального звіту технічного розслідування», – зазначив посадовець.

Єнін додав, що зважаючи на вимоги Додатку 13 Чиказької конвенції ці зауваження наразі є конфіденційними.

Він також підкреслив, що Україна повною мірою виконала свої зобов’язання за міжнародним правом.

«Ми разом з партнерами координуватимемо всі подальші кроки задля досягнення справедливості», – наголосив заступник глави МЗС України.

Як відомо, напередодні Тегеран оголосив про завершення розслідування загибелі українського літака.

Іранське слідство звинувачує 10 осіб у причетності до катастрофи МАУ, серед них – вищі військові командири. Під вартою перебуває одна особа.

Раніше повідомлялось про те, що Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення пасажирського літака.