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    Проваджень щодо «ПриватБанку» було понад 30 тисяч, – Венедіктова

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    Проваджень щодо «ПриватБанку» було понад 30 тисяч, – Венедіктова

    Венедіктова нагадала, що провадження, в якому про підозру було оголошено кільком топменеджерам банку, розслідувалося з березня 2017 року

    Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що кримінальних проваджень щодо «ПриватБанку» загалом було відкрито понад 30 тисяч, але актуальними наразі є лише кільки десятків.

    Про це йшлося в етері ток-шоу «Свобода слова» на телеканалі «Україна».

    «Проваджень по «ПриватБанку» достатньо. Я думаю, що буде цікаво дізнатися, що їх 30 тисяч було. 20 тисяч вже закрито. З цієї маси 700 проваджень, якими ми зараз займаємося, – за несуттєвими службовими злочинами, 40 з них – актуальних», – зазначила генпрокурорка.

    Венедіктова нагадала, що провадження, в якому про підозру днями було оголошено кільком топменеджерам банку, розслідувалося з березня 2017 року.

    У понеділок, 22 лютого, Венедіктова підписала підозру найближчому співробітникові та фінансовому менеджеру олігарха Ігоря Коломойського Володимиру Яценку, а при спробі вилетіти з країни Ситник і «Украерорух» примусово повернули літак із підозрюваним у Бориспіль.

    22 лютого українські правоохоронні органи провели спецоперацію в справі Приватбанку. В міжнародному аеропорту «Бориспіль» посадили літак, на якому летів Яценко. Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін розповів, що інформацію про підозру «злили».

    Яценко пояснив, що летів персональним чартером з України через коронавірус. Йому спочатку обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, потім випустили під заставу.

    Підозру у справі Приватбанку вручили також екскерівниці одного з підрозділів Олені Бичихіній, а ще колишньому голові правління Приватбанку Олександру Дубілету. Їх звинувачують у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Зокрема, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні. Йдеться про розтрату 136 млн грн.

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    Теги: Офіс Генерального прокурора літак Приватбанк Ірина Венедіктова
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