США ввели санкції проти 76 громадян Саудівської Аравії

У Вашингтоні почали вимагати покласти край екстериторіальним погрозам і нападам Саудівської Аравії на активістів, дисидентів і журналістів

Влада США ввела візові санкції проти 76 громадян Саудівської Аравії через вбивство журналіста Джамаля Хашоггі.

Про це повідомляється на сайті Державного департаменту США.

«Для початку Держдеп США ввів візові обмеження щодо 76 жителів Саудівської Аравії, які, як передбачається, були причетні до погроз на адресу дисидентів за кордоном, а також до вбивства Хашоггі, і не тільки», – йдеться в заяві держсекретаря Ентоні Блінкена.

За його словами, президент Джо Байден дав ясно зрозуміти, що «співпраця із Саудівською Аравією має відображати американські цінності».

«У зв'язку із цим ми чітко заявили про необхідність покласти край екстериторіальним погрозам і нападам Саудівської Аравії на активістів, дисидентів і журналістів. США не потерплять цього», – підкреслив Блінкен.

Нагадаємо, у грудні 2019 року, п'ять осіб засудили до смертної кари у справі про вбивство в консульстві Саудівської Аравії в Туреччині журналіста Джамаля Хашоггі. Ще трьох засудили до 24 років позбавлення волі після розслідування. Всього в розслідуванні брала участь 31 особа, з яких 21 людину взяли під варту.

Хашоггі був убитий в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі, Туреччина, 2 жовтня 2018 року.