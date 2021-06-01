Верховний суд оголосив перерву у розгляді скарги на санкції щодо телеканалу «112 Україна»

Засідання у справі проходитимуть частково у закритому режимі за клопотанням СБУ

Засідання у справі проходитимуть частково у закритому режимі за клопотанням СБУ

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 31 травня продовжив розгляд скарги на санкції щодо телеканалу «112 Україна». Про це повідомила пресслужба суду.

«Під час судового засідання Суд оголосив письмове клопотання Служби безпеки України про розгляд справи в закритому судовому засіданні з повним фіксуванням його перебігу за допомогою звукозаписувального технічного засобу із додержанням вимог законодавства України у сфері охорони державної таємниці. Клопотання обґрунтовано тим, що деякі документи (що підтверджують наявність правових підстав для застосування до позивача санкцій), надані СБУ, містять інформацію, яка становить державну таємницю», – мовиться у повідомленні суду.

Зазначається, що клопотання задовольнили частково: у закритому режимі розглядатимуть докази, що містять державну таємницю.

«Також у ході засідання представники позивача повідомили, що не змогли ознайомитися з матеріалами справи, оскільки Служба безпеки України їм не надала доступу та допуску до державної таємниці, хоча вони ще в квітні подавали відповідні звернення до СБУ З урахуванням оформлення учасниками справи дозволів та допусків до державної таємниці, необхідних для подальшого розгляду справи, у судовому засіданні оголошено перерву», – повідомили у ВСУ.

Коли відбудеться наступне засідання, мають повідомити додатково.

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