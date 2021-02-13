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    У Раді обіцяють, що новий закон про медіа дозволить швидше відключати антиукраїнські канали

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    Наше медійне законодавство потребує вдосконалення - У Раді обіцяють, що новий закон про медіа дозволить швидше відключати антиукраїнські канали
    Наше медійне законодавство потребує вдосконалення
    Фото з відкритих джерел

    Потураєв: у законопроєкті про медіа чітко прописані ті речі, яких Україна не дозволятиме

    Новий законопроєкт про медіа дозводить ефективніше боротися із пропагандистами в медійному середовищі. У ньому чітко вказано, чого Україна не дозволятиме. Про це в інтерв’ю Главкому розповів голова парламентського комітету з інформаційної та гуманітарної політики, народний депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв.

    Потураєв зазначив, що нинішнє медійне законодавство не дозволяє ефективно боротися з каналами, які близькі за риторикою до «медведчуківських».

    «Законодавство не відповідає умовам гібридної війни, у якій Україна перебуває з 2014 року. Це не означає, що я маю мету його спростити, але в законопроєкті про медіа чітко прописані ті речі, яких Україна не дозволятиме. Їх небагато, але якщо ти вже робиш те, чого держава не дозволяє, тоді розмова буде коротка», – сказав він.

    Потураєв підкреслив, що наше медійне законодавство потребує вдосконалення. «Нам дуже й дуже пощастило, що умовна група Козака виявилась пов’язаною з ОРДЛО – терористичним угрупуванням, і саме це дало можливість накласти санкції. А от процедура покарань через суди каналів, які працюють проти українських національних інтересів, є дуже складною», – сказав він.

    Нардеп підкреслив, що наразі Нацрада залишається в судових процесах щонайменше щодо двох каналів так званої групи Козака, також є претензії й до телеканалу «Наш».

    Нагадаємо, у липні 2020 року було зареєстровано доопрацьований законопроєкт про медіа. Однак через хвилю критики та відсутність цілковитої підтримки в лавах монобільшості його не вносили до сесійної зали.

    Рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором. Верховний Суд відхилив позов про санкції проти телеканалів Медведчука.

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    Теги: Віктор Медведчук ЗМІ телебачення санкції Путін журналіст Микита Потураєв
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