Верховний суд відхилив позов щодо блокування «каналів Медведчука»

Судді не вважають заборону телеканалів порушенням прав громадянина як споживача аудіовізуальної інформації

Рішення може бути оскаржене у Великій палаті Верховного суду

Касаційний суд у складі Верховного суду в понеділок, 26 квітня, відмовив у задоволенні позову щодо порушення прав на доступ до інформації у зв'язку із закриттям трьох телеканалів, які потрапили під санкції РНБО.

«Касаційний суд у складі Верховного суду завершив розгляд справи №9901/22/21 за позовом громадянина, який оскаржив укази президента України №43/2021 щодо застосування санкцій до ТОВ «Новини 24 години», ТОВ «Телерадіокомпанія 112-ТБ», ТОВ «Телерадіокомпанія «Нові комунікації». Суд у задоволенні позовних вимог відмовив повністю», – повідомляє пресслужба суду.

Рішення може бути оскаржене у Великій палаті Верховного суду.

Позивач мотивував свій позов тим, що указ президента порушує його право як споживача аудіовізуальної інформації через припинення мовлення телеканалів NewsOne, Zik, 112.

Нагадаємо, у суботу сервіс YouTube заблокував для переглядів в Україні канали 112, Newsone і ZIK. Підсанкційні телеканали соратника кума Путіна Тараса Козака більше недоступні для перегляду у YouTube на території України. Наразі канали ще можна знайти у пошуку сервісу, однак перегляд заблокований.

Міністр культури та інформполітики України Олександр Ткаченко назвав блокування сервісом YouTube трансляцій каналів кроком, що наближає світ до розуміння дій Україні у сфері боротьби з російською пропагандою.

Як відомо, 4 лютого Верховний суд отримав два позови щодо указу президента Володимира Зеленського про введення санкцій проти трьох телеканалів – 112, NewsOne та Zік.

Рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.

Нагадаємо, у Раді обіцяють, що новий закон про медіа дозволить швидше відключати антиукраїнські канали.