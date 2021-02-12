Потураєв розповів, як Нацрада може заблокувати перезапуск «Медведчук-ТБ»

Депутат нагадав: «Частоти 112, Newsone і Zik наразі заморожені, їх використати не можна»

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення має достатньо запобіжників, щоб телеканали «112 Україна», Zik та NewsOne не відродилися у новій формі. Про це в інтерв’ю Главкому розповів голова парламентського комітету з інформаційної та гуманітарної політики, народний депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв.

Потураєв зазначив, що «112 Україна», Zik та NewsOne «до купівлі невідомо за чиї гроші» були діючими каналами. У Нацради у випадку створення ще одного каналу достатньо можливостей, аби поставити декілька базових питань, які дозволяє законодавство.

«По-перше, яка нагальна потреба в тому, аби в Україні з’явився ще один новинний канал і відповідно на нього витрачався обмежений радіочастотний ресурс? А частоти 112, Newsone і Zik наразі заморожені, їх використати не можна. Хіба зараз мало інформаційних каналів? Ми ж розуміємо, що свого часу, за президентства Януковича, Нацрада роздала стільки багато ліцензій інформаційним каналам під відомим політичним тиском. Зараз вона позбавлена цього тиску й може абсолютно спокійно, у межах своїх повноважень, поставити ці запитання», – розповів він.

Також Потураєв зазначив, що Нацрада запитуватиме, звідки гроші на статутний капітал і забезпечення діяльності нового каналу. До того ж усе майно заборонених телеканалів опечатано – його не можна забрати й поставити в іншу студію, бо там працює охорона.

«Тому треба вкинути багато мільйонів доларів, щоби запустити мовлення. Загалом є два фактори: фінансовий, який для Росії є вирішуваний, й українське законодавство. Наявність незалежної Нацради, нарешті. І ці два останні фактори можуть стати на заваді, аби тишком-нишком запустити резервні, так би мовити, пропагандистські канали», – пояснив Потураєв.

Нагадаємо, замість закритих телеканалів «112 Україна», Zik та NewsOne керівництво медіахолдингу «Новости» має намір створити новий канал.

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