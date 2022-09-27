Верховний суд заборонив ще одну партію  

Вітренко називала Романа Шухевича та Степана Бандеру нацистами, а ОУН-УПА – нацистськими утвореннями

Сьогодні, 27 вересня, Верховний суд задовольнив частково апеляційну скаргу Прогресивної соціалістичної партії України, яку очолює Наталія Вітренко, та вніс зміни в рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду про заборону цієї політичної сили. Таким чином, Прогресивна соціалістична партія вже четверта партія, заборонена Верховним судом. Про це повідомляє рух «Чесно».

Згідно з рішенням Верховного суду, рішення Восьмого апеляційного суду Львова має бути змінене в частині про невідповідність програми партії та її статутних цілей Конституції України та розпалюванні цією політсилою міжнаціональної та міжрасової ворожнечі. В усьому іншому рішення першої інстанції залишається без змін. Засідання тривало понад сім годин.

«Доказова база з боку СБУ складалася із трьох томів матеріалів. Серед них, зокрема, були відео з висловлюваннями лідерки ПСПУ Наталії Вітренко та членкині центрального комітету ПСПУ, ексдепутатки Миколаївської облради Лариси Шеслер. Як повідомляли місцеві ЗМІ, Шеслер СБУ звинувачувала у сепаратизмі», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що у вищезгаданих відео, поміж іншим, Вітренко та Шеслер називали Романа Шухевича та Степана Бандеру нацистами, ОУН-УПА – нацистськими утвореннями, а також вказували на проблему офіційного спілкування в Києві російською мовою, і навіть висловлюватися цією мовою.

Партію Наталії Вітренко на засіданні представляв її соратник Володимир Марченко. Він заявляв, що наведені Службою безпеки твердження – це особисті думки лідерки Наталії Вітренко, які не є позицією партії. Проте надав «довідки», за якими Шухевич, Бандера і ОУН-УПА, членами якої вони були, займалися «німецькою імперською діяльністю». А СБУ, на переконання Марченка, рейдерським шляхом захопила центральний офіс ПСПУ у Києві й незаконно вилучила всю документацію політсили.

Наталія Вітренко внесена рухом «Чесно» в Реєстр держZрадників Рух «Чесно»

«Це не перший раз, коли партія намагається боротися у судовому порядку. Партія держZрадниці Наталії Вітренко «Прогресивні соціалістична партія України» у 2019 році висувала її у президенти. Але виборці про це так і не дізналися. Кандидатки Вітренко не було в бюлетені», – додали в «Чесно».

Нагадаємо, у травні 2022 року Міністерство юстиції звернулося до суду з позовами про заборону 16 політичних партій, більшість з яких фігурувала у березневому рішенні РНБО про призупинення діяльності проросійських партій. Восьмий апеляційний адміністративний суд вже у червні-липні розглянув ці позови та у всіх випадках прийняв рішення про заборону цих партій. Серед найвідоміших партій, які потрапили під заборону, парламентська ОПЗЖ, «Партія Шарія», «Наші» (Євгеній Мураєв), «Опозиційний блок», Комуністична партія України, Соціалістична партія України, Прогресивна соціалістична партія України (Наталія Вітренко). Разом з тим щонайменше сім партій оскаржили рішення про свою заборону і звернулися з апеляційними скаргами до Верховного суду. Наразі «Партія Шарія» і ОПЗЖ остаточно заборонені, хоча все ще можуть звернутися з позовами до ЄСПЛ.