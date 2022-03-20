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    Проросійські партії діяти не будуть: у перелік потрапила ОПЗЖ та ще десяток

    У списку &ndash; &laquo;Опозиційна платформа &ndash; За життя&raquo; кума Путіна Медведчука, наголосив глава держави - Проросійські партії діяти не будуть: у перелік потрапила ОПЗЖ та ще десяток
    У списку – «Опозиційна платформа – За життя» кума Путіна Медведчука, наголосив глава держави
    фото: Офіс президента

    На час воєнного стану РНБО заборонила діяльність 11 партій – Зеленський

    На період воєнного стану в Україні заборонена діяльність 11 політичних партій, лідери та члени яких досить часто продукують проросійську риторику. Рішення про заборону діяльності цих партій затвердила РНБО, повідомив у нічному зверненні 20 березня президент України Володимир Зеленський.

    «Я хочу нагадати усім політичним діячам із будь-яких таборів: воєнний час дуже добре показує мізерність особистих амбіцій тих, хто намагається поставити власні амбіції, власну партію чи карʼєру вище за інтереси державні, за інтереси народу. Хто ховається десь по тилах, але вдає, ніби тільки він дбає про оборону. Будь-яка активність політиків, спрямована на розкол чи на колаборацію, не матиме успіху. Але отримає жорстку відповідь», – сказав Зеленський.

    Президент сказав, що РНБО ухвалила рішення, «враховуючи повномасштабну війну, розвʼязану Російською Федерацією, та звʼязки деяких політичних структур з цією державою».

    Список заборонених в Україні партій на період воєнного стану:

    • «Опозиційна платформа – За життя»
    • «Партія Шарія»
    • «Наші»
    • «Опозиційний блок»
    • «Ліва опозиція»
    • «Союз лівих сил»
    • «Держава»
    • «Прогресивна соціалістична партія України»
    • «Соціалістична партія України», партія «Соціалісти»
    • «Блок Володимира Сальдо».

    Нагадаємо, у зверненні президент зазначив, що «має значення кожна зруйнована родина, кожен зруйнований будинок» (відео).

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    Теги: Союз лівих сил росія окупанти Опозиційний блок РНБО війна партії держава Володимир Зеленський Україна Соціалістична партія президент опозиція окупація #stoprussia
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    Проросійські партії діяти не будуть: у перелік потрапила ОПЗЖ та ще десяток