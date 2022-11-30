Вибух у посольстві України в Іспанії: Кулеба повідомив деталі

Кулеба: «Це атака на дипломатичну установу, яка захищена міжнародним правом»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на вибух, який стався сьогодні у посольстві України в Іспанії. Міністр назвав інцидент атакою на дипломатичну установу і терактом. Про це глава української дипломатії заявив під час свого включення у Facebook.

«Це дуже серйозна подія. Це атака на дипломатичну установу, яка захищена міжнародним правом, тому зараз іспанська поліція проводить розслідування. Ми максимально ретельно до цього ставимося», – наголосив він.

Кулеба також поінформував, що комендант уже повернувся в посольство і йому надали медичну допомогу, загрози його життю немає.

Як повідомлялося, біля посольства України в Мадриді (Іспанія) сьогодні, 30 листопада, пролунав вибух. Як зазначив речник МЗС Олег Ніколенко до посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога.