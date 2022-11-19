Бомба уповільненої дії: Кулеба застеріг від заморожування війни в Україні

Росія не змінила свого ультимативного тону і зараз не готова до серйозних переговорів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба застеріг від заморожування війни в Україні, оскільки Росія використає це на свою користь і проти Європи. Про це Кулеба заявив у відеозверненні до учасників конгресу Пан’європейського союзу з нагоди 100-річчя організації у Відні.

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«Нам потрібна перемога, а не нічия. Якщо ми дозволимо Росії отримати паузу зараз, то Путін створить із замороженого конфлікту гігантську бомбу уповільненої дії в центрі Європи, готову вибухнути в будь-який момент. Для Європи було б стратегічною помилкою прагнути такого результату», – наголосив міністр.

Глава української дипломатії закликав партнерів України не пропонувати їй «компроміси з нашою свідомістю, територіальною цілісністю чи суверенітетом», «бо це будуть і ваші компроміси з власною безпекою».

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«Москва не змінила свого ультимативного тону і зараз не готова до серйозних переговорів. Вони роблять заяви, покликані створити враження, що вони готові до переговорів, але це – лише димова завіса для продовження агресії. Ніхто не повинен вестися на це», – заявив він.

Кулеба висловив переконання, що справжній мир принесе лише перемога України: «Ця мета є цілком досяжною, і ми довели це успішними харківським та херсонським контрнаступами цієї осені. Важливою умовою на шляху до перемоги є відмова від страху».

Раніше прем’єр-міністр Польщі розповів, що може втягнути його країну у війну з РФ.

Також Білий дім назвав «найкращий варіант» завершення війни в Україні.

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