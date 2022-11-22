Кулеба розповів про надання Україні нових пакетів озброєння

Українські партнери продовжують реалізацію раніше заявлених пакетів оборонної допомоги

За останні десять днів рішення про нові пакети військової або фінансової допомоги на придбання озброєнь для України оголосили десять країн. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу у вівторок, повідомляє «Укрінформ».

Очільник МЗС відзначив, що останні тижні були особливо результативними у забезпеченні першочергових потреб ЗСУ у сучасних високоточних озброєннях. За його словами, йдеться про системи протиповітряної та протиракетної оборони, артилерійські системи великого калібру, реактивні системи залпового вогню, бойові броньовані машини, а також боєприпаси до всіх цих видів озброєнь.

«Лише у попередні десять днів рішення про нові пакети військової підтримки або фінансові внески на придбання озброєнь для України були оголошені десятьма країнами: США, Великою Британією, Іспанією, Канадою, Нідерландами, Німеччиною, Норвегією, Фінляндією, Францією і Швецією», – сказав Кулеба.

Він додав, що більшість з цих країн, а також Австралія, Греція, Данія, Естонія, Італія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Чехія та деякі інші партнери продовжували реалізацію раніше заявлених пакетів оборонної допомоги.

Глава української дипломатії зауважив, що єдина мова, яку розуміють у Росії, це мова сили та готовності чинити опір.

«Тому ми закликаємо всіх партнерів посилити військову підтримку України. Особливо важливим завданням є створення сучасної багаторівневої системи протиповітряної та протиракетної оборони – повітряного щита, який захистить українські міста та людей від російського ракетного терору», – наголосив очільник МЗС.

Раніше Блінкен анонсував нові заходи підтримки України.

Також повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена працює над збільшенням фінансування допомоги для України.