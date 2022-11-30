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У посольстві України в Мадриді стався вибух (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У посольстві України в Мадриді стався вибух (відео)
фото: mfa.gov.ua

Вибухівка була в конверті, що надійшов на адресу посольства

Біля посольства України в Мадриді (Іспанія) сьогодні, 30 листопада, пролунав вибух. Про це повідомляє RTVE Noticias.

За даними іспанських ЗМІ, вибухівка була в конверті, який розпакував працівник диппредставництва.

Як повідомив речник МЗС Олег Ніколенко до посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. «Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога. Загроз його життю немає. Решта співробітників посольства не постраждала», – заявив він.

Також Ніколенко зазначив, що міністр МЗС Дмитро кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном. Він також звернувся до його іспанського колеги вжити термінових заходів задля розслідування нападу на українську дипустанову. На місці вже працюють іспанські правоохоронці та піротехнічна служби.

Як раніше повідомлялося, Іспанія оголосила про збільшення допомоги Україні. Нагадаємо, Іспанія передасть Україні два додаткових зенітно-ракетних комплексів Hawk на додачу до вже анонсованих чотирьох.  

Теги: Іспанія вибух посольство

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