Вибухи на аеродромі «Енгельс»: розвідка повідомила про наслідки для РФ

Юсов: «Достеменно відомо про пошкодження літаків, транспортних засобів і особового складу»

Вибухи на російському аеродромі «Енгельс», що сталися у понеділок, 26 грудня, завдали шкоди російським літакам і не тільки. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

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«Інформація уточнюється. Достеменно відомо про пошкодження літаків, транспортних засобів і особового складу. Йдеться дійсно про більш ніж трьох загиблих, як спочатку заявляли росіяни», – зазначив Юсов.

Він також наголосив, що військова інфраструктура Росії продовжує деградувати, тому такі інциденти можливі й у майбутньому.

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Нагадаємо, після вибухів російські загарбники змінили місце дислокації стратегічної авіації, яка перебувала на аеродромі Енгельс. Як повідомлялося, у результаті повторного удару по авіабазі в російському Енгельсі пошкоджено п'ять Ту-95МС. Крім того, 17 окупантів загинуло, 26 поранено, троє з них у важкому стані. Також знищено диспетчерську вежу.

До відома, сьогодні, 29 грудня, над аеродромом «Енгельс» знову працювало ППО.