Вибухи на аеродромі «Енгельс»: Росія передислокувала стратегічну авіацію
На аеродромі ще залишається певна кількість літаків
Російські загарбники змінили місце дислокації стратегічної авіації, яка перебувала на аеродромі Енгельс. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Таке рішення пов'язують з вчорашніми вибухами на військовому аеродромі в Енгельсі.
«Після вчорашніх подій бачимо, що літаки там розосереджено, саме стратегічна авіація, йдеться про аеродром «Енгельс». Безумовно, там ще залишається певна кількість літаків, але чимало з них вже передислоковано на різні аеродроми, які можуть їх приймати, утримувати, обслуговувати… Після цих подій під вечір активність ворожої авіації суттєво було зменшено», – зазначив Ігнат.
Раніше повідомлялося, що у результаті вчорашнього удару по авіабазі в російському Енгельсі пошкоджено п'ять Ту-95МС. Крім того, 17 окупантів загинуло, 26 поранено, троє з них у важкому стані. Також знищено диспетчерську вежу.
Нагадаємо, у ніч на 26 грудня Telegram-канали повідомили про вибухи на російському аеродромі в Енгельсі. Саме на цьому аеродромі базуються літаки, які запускають ракети під час масових ударів по Україні.
Площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули три людини. Ще четверо було госпіталізовано.
Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що «таких ексцесів буде багато».
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