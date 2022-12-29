Над аеродромом «Енгельс» знову працювало ППО (фото)

Офіційної інформації чи підтвердження прильоту поки немає

У російському Енгельсі сьогодні знову неспокійно. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Повідомляється про роботу ППО та приліт. Офіційної інформації чи підтвердження прильоту поки немає.

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня Telegram-канали повідомили про вибухи на російському аеродромі в Енгельсі. Саме на цьому аеродромі базуються літаки, які запускають ракети під час масових ударів по Україні.

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Площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули три людини. Ще четверо було госпіталізовано.

Відомо, що на «Енгельсі» загинули три пілоти зміни, які б мали підіймати у повітря стратегічні бомбардувальники.