Повторний удар по «Енгельсу». Блогер повідомив про катастрофічні наслідки

Внаслідок атаки на авіабазу 17 окупантів загинуло, ще 26 отримали поранення

У результаті вчорашнього удару по авіабазі в російському Енгельсі пошкоджено п'ять Ту-95МС. Про це повідомив журналіст Володимир Золкін з посиланням на джерела.

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Крім того, 17 окупантів загинуло, 26 поранено, троє з них у важкому стані. Також знищено диспетчерську вежу.

«Алло, это российское ПВО? – Да, слушаю. – У вас два пропущенных», – написав Золкін.

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Нагадаємо, у ніч на 26 грудня Telegram-канали повідомили про вибухи на російському аеродромі в Енгельсі. Саме на цьому аеродромі базуються літаки, які запускають ракети під час масових ударів по Україні.

Площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули три людини. Ще четверо було госпіталізовано.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що «таких ексцесів буде багато».