На «Енгельсі» загинули три пілоти зміни, які б мали підіймати у повітря стратегічні бомбардувальники
Росіяни починають розуміти, що навіть на власній території вони у небезпеці
26 грудня відзначили свою 107-му річницю з дня народження і, відповідно, професійне свято війська протиповітряної оборони Сухопутних військ РФ, йдеться в дайджесті Центру стратегічних комунікацій.
Ранок цього святкового дня ознаменувався повідомленням про те, що «засоби ППО у штатному режимі відпрацювали по ворожому БПЛА на аеродромі в Енгельсі».
Згодом стало відомо, що «штатна робота» призвела до загибелі трьох пілотів чергової зміни та поранень ще декількох.
Насправді, тільки цього місяця особливо палкі (в усіх сенсах) привітання з професійним святом російських ППОшників пролунали відразу у п’яти областях та регіонах. А саме:
- Саратовській – «Енгельс» (двічі);
- Рязанській – «Дягілєво»;
- Курській – авіаційна частина;
- Брянській – казарми;
- Бєлгородській – вже навіть оголошено про створення «загонів ТрО»;
- Тимчасово окупованому Криму – нафтобаза, військові бази.
На особливу увагу заслуговує навіть не той факт, що «штатна робота ППО» призвела до чергової загибелі людей. До цього в Росії вже давно ставляться штатно.
Примітно, що на «Енгельсі» загинули пілоти саме з чергової зміни, які б мали підіймати у повітря стратегічні бомбардувальники, що входять до складу так званої «ядерної тріади». Тієї самої, що надійно захищає «безпеку росіян».
«Чи так вже надійно?» – мало б постати логічне питання. Але в такий день провокаційними питаннями псувати свято російських ППО ніхто не наважився. Як, власне, й у будь-який інший.
І в цьому головна проблема росіян: вони й досі не розуміють, що все це – лише наслідки того, що вони живуть і вмирають у штатному режимі. Може, настав час режим поміняти?
Нагадаємо, у ніч на 26 грудня Telegram-канали повідомили про вибухи на російському аеродромі в Енгельсі. Саме на цьому аеродромі базуються літаки, які запускають ракети під час масових ударів по Україні.
Площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули три людини. Ще четверо було госпіталізовано.
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