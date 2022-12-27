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На «Енгельсі» загинули три пілоти зміни, які б мали підіймати у повітря стратегічні бомбардувальники

Центр стратегічних комунікацій
glavcom.ua
На «Енгельсі» загинули три пілоти зміни, які б мали підіймати у повітря стратегічні бомбардувальники
У результаті удару по авіабазі в російському Енгельсі пошкоджено п'ять Ту-95МС
фото з відкритих джерел

Росіяни починають розуміти, що навіть на власній території вони у небезпеці

26 грудня відзначили свою 107-му річницю з дня народження і, відповідно, професійне свято війська протиповітряної оборони Сухопутних військ РФ, йдеться в дайджесті Центру стратегічних комунікацій.

Ранок цього святкового дня ознаменувався повідомленням про те, що «засоби ППО у штатному режимі відпрацювали по ворожому БПЛА на аеродромі в Енгельсі».

Згодом стало відомо, що «штатна робота» призвела до загибелі трьох пілотів чергової зміни та поранень ще декількох.

На «Енгельсі» загинули три пілоти зміни, які б мали підіймати у повітря стратегічні бомбардувальники фото 1

Насправді, тільки цього місяця особливо палкі (в усіх сенсах) привітання з професійним святом російських ППОшників пролунали відразу у п’яти областях та регіонах. А саме:

  • Саратовській – «Енгельс» (двічі);
  • Рязанській –  «Дягілєво»;
  • Курській – авіаційна частина;
  • Брянській – казарми;
  • Бєлгородській – вже навіть оголошено про створення «загонів ТрО»;
  • Тимчасово окупованому Криму – нафтобаза, військові бази.

На особливу увагу заслуговує навіть не той факт, що «штатна робота ППО» призвела до чергової загибелі людей. До цього в Росії вже давно ставляться штатно.

Примітно, що на «Енгельсі» загинули пілоти саме з чергової зміни, які б мали підіймати у повітря стратегічні бомбардувальники, що входять до складу так званої «ядерної тріади». Тієї самої, що надійно захищає «безпеку росіян».

«Чи так вже надійно?» – мало б постати логічне питання. Але в такий день провокаційними питаннями псувати свято російських ППО ніхто не наважився. Як, власне, й у будь-який інший.

І в цьому головна проблема росіян: вони й досі не розуміють, що все це – лише наслідки того, що вони живуть і вмирають у штатному режимі. Може, настав час режим поміняти?

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня Telegram-канали повідомили про вибухи на російському аеродромі в Енгельсі. Саме на цьому аеродромі базуються літаки, які запускають ракети під час масових ударів по Україні.

Площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули три людини. Ще четверо було госпіталізовано.

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Теги: росія війна літак військові втрати пілот

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