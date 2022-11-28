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Відновлення енергосистеми та захист від атак РФ: Зеленський провів засідання Ставки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Відновлення енергосистеми та захист від атак РФ: Зеленський провів засідання Ставки
фото: Офіс президента

Члени Ставки заслухали інформацію керівників розвідки щодо планів ворога на найближчу перспективу

Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Головнокомандувач і командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронтах і дії сил оборони з деокупації української території.

Члени Ставки також заслухали інформацію керівників розвідки щодо планів ворога на найближчу перспективу. Були узгоджені шляхи реагування на можливі виклики, пов’язані з діями противника.

Крім того, на засіданні розглянули перебіг відновлення енергетичної системи та її захист від імовірних російських атак.

Окремо було обговорено забезпечення громадян зв’язком та доступом до тепла, проаналізовано темпи розгортання Пунктів Незламності у країні. 

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

Нагадаємо, Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що Росія готує нові ракетні удари по Україні, але Сили оборони до них готуються.

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Теги: Володимир Зеленський тривога росія міністр

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