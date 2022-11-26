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Зеленський попередив, що в Україні можуть збільшити кількість відключень світла

Альона Боженко
glavcom.ua
Зеленський попередив, що в Україні можуть збільшити кількість відключень світла
Зеленський попередив українців про можливі відключення світла ввечері
фото: Офіс президента

У 14 областях та у Києві все ще діють обмеження для більш ніж 100 тис. абонентів у кожному з регіонів

Ввечері, 26 листопада, в Україні можуть збільшити кількість відключень світла, якщо споживання електроенергії по країні зросте. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення. 

За його словами, енергетики продовжують відновлення системи і зараз з'явилося більше можливостей генерувати та постачати електрику. Але цього все ще недостатньо для того, щоб забезпечити повністю стабільне постачання.

«Станом на ранок вже вдвічі менше абонентів, ніж учора ввечері, було відключено від електрики. У 14 областях та у Києві все ще діють обмеження для більш ніж 100 тисяч абонентів у кожному з регіонів. Якщо ввечері споживання збільшиться, кількість відключень може збільшитися. Це ще раз свідчить про те, як важливо зараз берегти енергію та споживати її раціонально», – наголосив президент.

Нагадаємо, у Києві продовжують діяти екстрені відключення: світло буде почергово вмикатись всім мешканцям до стабілізації ситуації. 

Раніше міський голова Віталій Кличко повідомив, коли Київ повернеться до планових відключень світла.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія.

Як відомо, 23 листопада Росія випустила по Україні близько 70 ракет, з яких 50 вдалося збити. Решта завдали значної шкоди енергосистемі, внаслідок чого на всій території України почалися аварійні відключення світла. Без електрики залишилась також Молдова.

Теги: електроенергія Україна президент

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