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    Політика

    Відомий депутат-мультимільйонер з БПП перебіг до Ляшка?

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    Народний депутат Андрій Вадатурський - Відомий депутат-мультимільйонер з БПП перебіг до Ляшка?
    Фото: Главком
    Народний депутат Андрій Вадатурський

    Ляшко приїхав на Миколаївщину у супроводі нардепа Вадатурського

    Лідер Радикальної партії Олег Ляшко розповів, що вони з нардепом від Блоку Петра Порошенка Андрієм Вадатурським є однодумцями.

    Про це Ляшко сказав в коментарі «НикВести».

    Радикал приїхав на Миколаївщину у супроводі Вадатурського.

    «Ми маємо багато планів по розвитку Миколаївської області…Коли я буду президентом, я доручу йому (Вадатурському,-  ред) надзвичайно важливу ділянку роботи по розвитку національної економіки і національного судноплавства», - заявив Ляшко.

    Як відомо, до Верховної Ради мультимільйонер Андрій Вадатурський потрапив як кандидат від БПП, вигравши вибори у 130-му окрузі на рідній Миколаївщині. Влітку минулого року депутат вийшов з лав партії, пояснивши цей крок незгодою з політикою БПП на місцях. Та у фракції залишився.

    Читайте також інтерв’ю «Главкома»: Андрій Вадатурський: БПП – це партія влади, яка вже нікому не потрібна

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