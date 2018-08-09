Відомий депутат-мультимільйонер з БПП перебіг до Ляшка?



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Фото: Главком Народний депутат Андрій Вадатурський

Ляшко приїхав на Миколаївщину у супроводі нардепа Вадатурського

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко розповів, що вони з нардепом від Блоку Петра Порошенка Андрієм Вадатурським є однодумцями.

Про це Ляшко сказав в коментарі «НикВести».

Радикал приїхав на Миколаївщину у супроводі Вадатурського.

«Ми маємо багато планів по розвитку Миколаївської області…Коли я буду президентом, я доручу йому (Вадатурському,- ред) надзвичайно важливу ділянку роботи по розвитку національної економіки і національного судноплавства», - заявив Ляшко.

Як відомо, до Верховної Ради мультимільйонер Андрій Вадатурський потрапив як кандидат від БПП, вигравши вибори у 130-му окрузі на рідній Миколаївщині. Влітку минулого року депутат вийшов з лав партії, пояснивши цей крок незгодою з політикою БПП на місцях. Та у фракції залишився.

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