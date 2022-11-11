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«Найочікуваніша перемога ЗСУ»: посол Німеччини обіцяє провести відпустку у Херсоні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Найочікуваніша перемога ЗСУ»: посол Німеччини обіцяє провести відпустку у Херсоні
Фельдгузен «Увесь світ віддає гідну шану тим, хто мужньо боронить і звільняє рідну землю»
фото: glavcom.ua

Анка Фельдгузен продемонструвала своє фото з Херсона 2019 року

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен із захватом сприйняла звільнення Херсонщини  і повідомила, що збирається провести свою відпустку у 2023 році в Херсоні. Про це Фельдгузен написала у Twitter.

«Ще одна найочікуваніша Перемога Збройних Сил України – звільнення Херсона! Сподіваюся, що свою відпустку влітку 2023-го проведу на Херсонщині. Увесь світ віддає гідну шану тим, хто мужньо боронить і звільняє рідну землю. Вічна пам'ять полеглим!», – написала вона.

Посол біля тексту продемонструвала своє фото з Херсона 2019 року.

До слова, експрем’єр Швеції пророкує падіння путінського режиму після відходу російських військ з Херсонщини. Як повідомлялося, влада країни-агресорки відмовилася пояснювати росіянам відхід своїх військ із тимчасово окупованого Херсона. Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков порадив звертатися за коментарями до Шойгу щодо перегрупування російських військ.

Нагадаємо, триває 261-ша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Сили оборони продовжують звільнення українських земель на Херсонському напрямку. В ході успішних наступальних дій передові підрозділи наших військ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра. Тривають заходи з виявлення та знищення противника в низці населених пунктів. З міркувань безпеки операції офіційне оприлюднення результатів буде надано згодом. 

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Теги: ЗСУ Німеччина Херсонщина посол звільнення перемога

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