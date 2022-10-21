Головна Країна Політика
search button user button menu button

Відпустка під час війни: які соціальні пільги мають військові

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Відпустка під час війни: які соціальні пільги мають військові
Військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин
фото: dw.com

Військові можуть піти у відпустку, але не більш як на 10 календарних днів

Під час дії воєнного стану військовослужбовці України мають право на відпустку терміном не більше десяти днів із зберіганням грошового забезпечення. Про це повідомили в Міністерстві оборони України на запит ZN.ua.

«Згідно з законом в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець», – зазначається у повідомленні.

При цьому, надання інших видів відпусток припиняється. Але є виключення. До них відносяться:

  • відпустки військовослужбовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • відпусток для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та в разі якщо дитина потребує домашнього догляду - тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше як до досягнення нею шестирічного віку (якщо обоє з батьків є військовослужбовцями, - одному з них за їх рішенням),
  • відпустки у зв’язку з хворобою або лікуванням після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії.

За інформацією Міноборони, відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин, у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово- лікарської комісії надаються командирами військових частин.

Військовослужбовцям, відрядженим до військових частин, задіяних до ведення воєнних (бойових) дій, у тому числі в антитерористичних операціях, відпустки надаються командирами таких військових частин за місцем тимчасового виконання службових обов’язків. Посадова особа, яка надала такі відпустки, письмово інформує про це командира військової частини, який направив військовослужбовця у відрядження.

Нагадаємо, депутати парламенту запропонували дозволити виїзд з України військовим Збройних сил України, щоб вони змогли побачитися зі своїми рідними у відпустці

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до Міністерства оборони з проханням дозволити студентам виїжджати на навчання за кордон, адже вони не підлягають мобілізації.

Читайте також: Студенти і мобілізація. Чому хлопців висаджують на кордоні?
Теги: кордон Міноборони мобілізація навчання пільги поранення військові відпустка

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гарри Табах: победа Украины приведет к смене власти в России
Американський військовий експерт Гаррі Табах: Кінець війни настане тоді, коли ви зруйнуєте Росію Інтерв’ю
Сьогодні, 09:50
Росія тримає у Чорному морі два носії «Калібрів»
Українські військові попередили про загрозу ракетних ударів з моря
17 жовтня, 05:54
Кількість загиблих окупантів уточнюється
Українські військові вгатили по базах росіян на Запоріжжі
17 жовтня, 21:25

Політика

Військовий облік для жінок: Зеленський підписав закон
Військовий облік для жінок: Зеленський підписав закон
Порушення зернових угод. РФ розпалює продовольчу кризу – Зеленський
Порушення зернових угод. РФ розпалює продовольчу кризу – Зеленський
Президент провів засідання Ставки: які важливі питання розглядали
Президент провів засідання Ставки: які важливі питання розглядали
Відпустка під час війни: які соціальні пільги мають військові
Відпустка під час війни: які соціальні пільги мають військові
Засудити РФ за окупацію Білорусі. У Раді з'явився проєкт постанови
Засудити РФ за окупацію Білорусі. У Раді з'явився проєкт постанови
ЄС обіцяє Україні потужну фінансову допомогу
ЄС обіцяє Україні потужну фінансову допомогу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
«Технічно» замінив: Митрополит Онуфрій відреагував на скандал з єпископом-колаборантом
59K
Чіплявся за солдата. Путін спантеличив поведінкою на полігоні
58K
«Як справи у Бахмуті?» Маск поставив на місце соратника Путіна після жарту про Трасс
53K
У чиїх руках доля Путіна. Європейський експерт склав прогноз для диктатора
33K
Підрив Каховської ГЕС. Путін готується повторити злочин Сталіна?
18K
«Аж вікна затремтіли»: жителі Херсона повідомляють про вибухи на Антонівському мосту (відео)

Новини

Українські воїни вдарили по мосту та понтонній переправі окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Ризик нападу з Білорусі: ISW оцінив можливості російських військ
Сьогодні, 06:20
Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
Вчора, 14:21
Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів
Вчора, 07:27
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
Вчора, 07:16
За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
19 жовтня, 07:17

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту