Відпустка під час війни: які соціальні пільги мають військові

Військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин

Військові можуть піти у відпустку, але не більш як на 10 календарних днів

Під час дії воєнного стану військовослужбовці України мають право на відпустку терміном не більше десяти днів із зберіганням грошового забезпечення. Про це повідомили в Міністерстві оборони України на запит ZN.ua.

«Згідно з законом в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець», – зазначається у повідомленні.

При цьому, надання інших видів відпусток припиняється. Але є виключення. До них відносяться:

відпустки військовослужбовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами;

відпусток для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та в разі якщо дитина потребує домашнього догляду - тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше як до досягнення нею шестирічного віку (якщо обоє з батьків є військовослужбовцями, - одному з них за їх рішенням),

відпустки у зв’язку з хворобою або лікуванням після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії.

За інформацією Міноборони, відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин, у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово- лікарської комісії надаються командирами військових частин.

Військовослужбовцям, відрядженим до військових частин, задіяних до ведення воєнних (бойових) дій, у тому числі в антитерористичних операціях, відпустки надаються командирами таких військових частин за місцем тимчасового виконання службових обов’язків. Посадова особа, яка надала такі відпустки, письмово інформує про це командира військової частини, який направив військовослужбовця у відрядження.

Нагадаємо, депутати парламенту запропонували дозволити виїзд з України військовим Збройних сил України, щоб вони змогли побачитися зі своїми рідними у відпустці.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до Міністерства оборони з проханням дозволити студентам виїжджати на навчання за кордон, адже вони не підлягають мобілізації.