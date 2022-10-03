Народні депутати пропонують надати військовим право виїзду за кордон

Автори законопроєкту переконані, що можливість поїхати за кордон у відпустку стане потужною мотивацією для військовим

Депутати парламенту запропонували дозволити виїзд з України військовим Збройних сил України, щоб вони змогли побачитися зі своїми рідними у відпустці. Відповідний законопроєкт зареєстрований на сайті парламенту.

До того ж, депутати вважають за потрібне зараховувати час проходження служби в армії до вислуги років та стажу роботи для призначення пенсій на пільгових умовах – із розрахунку один місяць служби за три місяці роботи.

«Чи не єдина категорія громадян, яка найбільше заслуговує на право виїзду за кордон – це військовослужбовці. Багато хто із них добровільно пішов у ЗСУ, місяцями перебував «на нулі» і під час відпустки має отримати можливість зустрітися зі своїми родинами, які перебувають за кордоном. Такі поїздки стануть для них своєрідною психологічною реабілітацією і потужним стимулом для боротьби у війні за незалежність», — пояснив один із авторів законопроєкту, член депутатської групи «Партія «За Майбутнє» Сергій Рудик.

Крім того, нардеп зазначив, що це єдина категорія, яка не потребує принизливих «грошових застав» чи інших форм гарантування свого повернення в Україну. Обчислення тривалості відпустки такого типу має відбуватися без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад, але не більше чотирьох діб в один бік. Також передбачено, що надання військовослужбовцям відпусток здійснюється за умови одночасної відсутності не більше 5% загальної чисельності підрозділу.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до Міністерства оборони з проханням дозволити студентам виїжджати на навчання за кордон, адже вони не підлягають мобілізації.

Українців, які навчаються у закордонних вишах, з 15 вересня перестали випускати за кордон, навіть якщо вони мали візи і могли пред’явити оригінали документів про вступ. Юристи заявляють, що такі дії українських прикордонників є незаконними та рекомендують звертатися до суду.

Також нагадаємо, що 27 вересня в Україні набули чинності зміни до правил перетинання кордону. Тепер за кордон можуть виїжджати чоловіки, які супроводжують дітей з інвалідністю та які їдуть за кордон до осіб з інвалідністю, що потребують постійного догляду