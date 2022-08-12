Залужний пропонує Міноборони дозволити студентам виїзд за кордон

Студентів іноземних вишів не випускають на навчання за кордон

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до Міністерства оборони з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, зокрема, студентам. Про це повідомила у Телеграмі народний депутат від «Слуги народу» Юлія Гришина.

«Щодо виїзду студентів за кордон – рухаємося вперед! Маємо важливий подарунок на День молоді від нашого найкращого Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного! Сьогодні Міністерство оборони отримало від нього звернення з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Це, зокрема, студенти! Тепер черга Кабміну і, зокрема, міністра оборони Олексія Резнікова», – написала парламентарка.

Вона подякувала Залужному та всьому Генштабу за увагу до цієї проблеми та готовність її вирішити.

Зазначимо, на сьогодні студентам, аспірантам і докторантам українських вишів заборонений виїзд з країни, незважаючи на те, що вони не підлягають мобілізації.