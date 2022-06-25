Відставка глави СБУ? Соратник Зеленського прокоментував масовані чутки

Профільний комітет парламенту не обговорював питання звільнення Івана Баканова

Нардеп Федір Веніславський не має інформації про те, що на Банковій розглядається питання заміни очільника Служби безпеки. Про це член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявив у ефірі національного телемарафону.

На думку Веніславського, зараз СБУ працює ефективно (нардеп нагадав розкриття чергової мережі агентів із Андрієм Деркачем), тож він не бачить підстав для таких кадрових змін.

Крім того, депутат заявив, що профільний комітет парламенту (членом якого є сам Веніславський) це питання точно не розглядав.

«Тому обговорювати якісь чутки, я думаю, передчасно», – зазначив Федір Веніславський.

Нагадаємо, Баканов потрапив під шквал критики наближених до Зеленського людей, вони наполягають на тому, що глава СБУ не зміг належним чином впоратися з новими викликами після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

У матеріалі Новий фаворит Зеленського. Хто виграє війну спецслужб? «Главком» вже повідомляв про конфлікт у середовищі українських спецслужб. Ще тоді певні сили поширювали інформацію про начебто підготовку відставки керівництва СБУ.

Проте джерела «Главкома» наполягали: така інформація є наслідком інформаційної кампанії, яку проти СБУ веде частина оточення Зеленського. У той час сам президент цінує здобутки військової контррозвідки Служби безпеки під час нинішньої війни. А козир схопленого Медведчука опонентам Баканова взагалі крити нічим.

Кілька днів тому видання Politico, посилаючись на неназвані джерела в українській владі, Володимир Зеленський начебто має намір звільнити Івана Баканова з посади голови СБУ через низку невдалих операцій і втрат у Херсоні.