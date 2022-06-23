СБУ оголосила підозру екснардепу, який співпрацював з окупантами

Екснардеп був частим гостем на ефірах російських пропагандистських телеканалів

Правоохоронці оголосили про підозру у колабораційній діяльності екснардепу від «Партії регіонів». Про це йдеться у повідомленні пресцентру Служби безпеки України (СБУ)

Як зазначають у відомстві, екснардеп у березні 2022 року він перебував на тимчасово окупованій території Київської області разом з військами Росії.

«Він був одним із рупорів російської пропаганди і регулярно записував відео, на яких заперечував агресію РФ і транслював тези про «асвабадітєлєй». Згодом ці ролики публікували прокремлівські ЗМІ, у тому числі федеральний телеканал при міністерстві оборони РФ», – йдеться у повідомленні.

У травні 2022 року фігурант взяв участь у проведенні інформаційної кампанії Росії, де вчергове виступив на підтримку її агресії і тимчасових окупаційних адміністрацій у південних регіонах України.

Наразі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури та матеріалами СБУ і Нацполіції екснардепу повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Правоохоронці не називають прізвище нардепа, але за даними ЗМІ, йдеться ексрегіонала Ігоря Маркова.

Як відомо, Ігор Марков – колишній депутат Верховної Ради України від «Партії регіонів». Також він очолював партію «Родіна» (була визнана такою, діяльність якої сприяє проявам расизму, фашизму та ультранаціоналізму).

Сепаратист. На російському пропагандистському телебаченні закликав, щоб Росія захопила Україну. З 2014 по 2017 роки він неодноразово, користуючись прямим ефірами телеканалів, а також на власному каналі в YоuTube, спочатку в Одесі, згодом на тимчасово непідконтрольній території Донецької області та в Москві публічно висловлювався щодо зміни меж території країни, а також на підтримку діяльності терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР».

3 серпня 2015 року разом із колишнім прем'єр-міністром України Миколою Азаровим, іншими державними зрадниками, колишнім народним депутатом Верховної Ради Володимиром Олійником та шоуменом Юрієм Котом створив «Комітет Порятунку України».

В 2018 році стало відомо, що прокуратура підозрює екснардепа Маркова в злочинах проти нацбезпеки України.

Нагадаємо, раніше колишній депутат Верховної Ради, проросійський політик Євген Балицький отримав підозру за співпрацю із російськими окупантами. Він, як відомо, очолив окупаційну адміністрацію Запорізької області.

Також генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила про підозру колишньому народному депутату України (9 скликання Верховної Ради) Іллі Киві у вчиненні публічних закликів до насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації, а також у публічних закликах до агресивної війни (ч. 3 ст. 109, ст. 436 КК України).

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