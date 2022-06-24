СБУ заблокувала компанії олігарха РФ, який фінансував війну (фото)

Комерційні структури займались масштабним видобутком піску та щебеню без сплати податків

Служба безпеки припинила діяльність організації, яка займалась незаконним видобутком українських надр у промислових масштабах. Нею керував впливовий російський бізнесмен, якому належала ціла фінансово-промислова група, йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Свої мільйонні прибутки компанія направляла на фінансування повномасштабної агресії РФ, а також на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму та на сході України.

«За матеріалами СБУ накладено арешт на особисте майно російського олігарха, активи підконтрольних підприємств і незаконно видобуті корисні копалини на загальну суму понад 1 млрд грн.

Встановлено, що він організував незаконних бізнес у Київській та Житомирській областях. Там його комерційні структури займались масштабним видобутком піску та щебеню без сплати податків до держбюджету України в особливо великих розмірах»,– йдеться у повідомленні.

Також зловмисники причетні до схем рейдерських захоплень спеціалізованих підприємств надровидобувної галузі нашої держави.

Зароблені «надприбутки» вони виводили в РФ через розгалужену мережу офшорних компаній.

Крім того, бізнесмен систематично виправдовував російську агресію, заперечував злочини окупантів і підтримував терористичні організації на сході України. За даними слідства, він також став засновником однієї з російських компаній разом з так званим «міністром ДНР».

Наразі триває системна робота для притягнення до відповідальності організаторів та учасників цієї злочинної діяльності.

Нагадаємо, правоохоронці викрили наркоугруповання, яке курувалося спецслужбами РФ.