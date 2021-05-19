Відставка Степанова: «слуги народу» проведуть ще одну зустріч з Ляшком

«Слуги народу» на своєму засіданні підтримали кандидатуру Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я

«Слуги народу» на своєму засіданні підтримали кандидатуру Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я

На зустрічі головний санітарний лікар відповість на запитання нардепів

У четвер, 20 травня, фракція «Слуга народу» проведе додаткову зустріч з кандидатом на посаду міністра охорони здоров'я Віктором Ляшком. Про це розповіла заступник голови фракції Євгенія Кравчук, інформує РБК-Україна.

Кравчук зазначила, що на зустрічі головний санітарний лікар відповість на запитання нардепів.

«У четвер ми плануємо додаткову зустріч Ляшка з фракцією, щоб він відповів на запитання нардепів, тому що на попередньому засіданні фракції не вистачило часу, щоб провести цю розмову», – повідомила вона.

У вівторок, 18 березня, Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. За відповідне рішення проголосували 292 народних депутати.

Нагадаємо, Верховна Рада України призначила Максима Степанова на посаду міністра охорони здоров’я України 20 березня 2020 року. За його кандидатуру з другої спроби проголосували 246 народних депутати.

Як раніше повідомлялося, на засіданні Верховна Рада також відправила у відставку міністра Мінекономрозвитку України Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури України Владислава Криклія.