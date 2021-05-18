Парламент відправив у відставку міністра Криклія

За відповідне рішення проголосували 284 народних депутати

У вівторок, 18 березня, Верховна Рада відправила у відставку міністра інфраструктури України Владислава Криклія. За відповідне рішення проголосували 284 народних депутати.

Раніше у «Слузі народу» пояснили за що звільняють міністра інфраструктури України Владислава Криклія. Про це розповів народний депутат, голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

За його словами, претензій до міністра щодо інфраструктурних проєктів у галузі будівництва доріг немає, однак за цю сферу в міністерстві відповідав не Криклій, а Кубраков, якого й хочуть призначити на посаду міністра.

«Все, що стосується «великого будівництва«, то це, насправді успішний проєкт. Близько 7-8 тисяч доріг побудовано, велика частина мостових переходів, транспортних розв'язок і т. д. і за це якраз відповідав не стільки Криклій, як Кубраков, який зараз і пропонується на посаду цього міністра (міністра інфраструктури)», – зазначив Корнієнко.

Однак багато претензій в уряду виникло до Криклія щодо роботи «Укрзалізниці».

«Тільки ледачий за ці пів року не пройшовся по тих чи інших недоліках в роботі міністерства, які зрозумілі і пасажирам, починаючи з тих, хто їздить поїздами і закінчуючи сторонніми спостерігачами, міжнародними партнерами тощо», – пояснив Корнієнко.