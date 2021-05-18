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    Нардепи проголосували за відставку міністра Петрашка

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    Рада відправила главу&nbsp;Мінекономрозвитку України Ігоря Петрашка у відставку - Нардепи проголосували за відставку міністра Петрашка
    Рада відправила главу Мінекономрозвитку України Ігоря Петрашка у відставку
    Фото: пресслужба Кабміну

    За відповідне рішення проголосували 280 народних депутатів

    У вівторок, 18 березня, Верховна Рада відправила у відставку міністра Мінекономрозвитку України Ігоря Петрашка. За відповідне рішення проголосували 280 народних депутатів.

    Петрашко протримався на посаді міністра понад рік. Його призначення на посаду відбулося ще у березні 2020 року. Про відставку міністра раніше повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко. Депутат висловив переконання, що свою заяву Петрашко написав на вимогу з Офісу президента.

    Як раніше повідомляв «Главком», Верховна Рада відправила у відставку міністра інфраструктури України Владислава Криклія. За відповідне рішення проголосували 284 народних депутати.

    Нагадаємо, раніше спікер парламенту Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання ВР. Позачергове вирішили провести, щоб розглянути кадрові питання.

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    Теги: Верховна Рада депутат Ігор Петрашко
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    Нардепи проголосували за відставку міністра Петрашка