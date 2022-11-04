Посол Вадим Пристайко: З радістю вітатимемо Його Величність в Україні. Але залишилась «дрібничка»…

Хотілось поговорити про лібералізацію візового режиму з Британією. Чи можливий прогрес, як це було у нас з ЄС – запровадження безвізу чи принаймні зменшення плати за візи для певних категорій громадян? Проблема з отриманням британських віз може завадити навіть багатьом учасникам взяти участь у конференції з відбудови України, про яку ми згадали вище.

Це питання є тотально болючим і кожен раз, коли я зустрічаюсь з британцями з цього приводу, кажу: «Слухайте, зробіть щось з цими візами, скільки можна. З усіма в нас нормальний безвізовий режим, а з вами, найближчим друзями і партнерами, до цього часу залишається жахливий режим».

Вони мені розповідають, як завжди, що ми над цим працюємо. І дійсно певні кроки відбуваються. У нас були делегації, які вивчали, як побудована і захищена наша система видачі документів. У нас є певна специфіка. На відміну від багатьох країн у нас людина може отримати декілька паспортів одночасно. І при всій ліберальності та демократичності цієї процедури, вона не відповідає практиці більшості європейських країн. Це одна з проблем, яка не дозволяє поступу з Британією.

Але нічого, це вимагає просто пояснення, яким чином контролюються декілька паспортів у кожної людини. А є питання щодо людей, які отримали візи і зловживають ними – залишились у Британії з порушенням. Тут мені немає чого говорити. Тому що це провина наша: пояснювати українцям, що ви заважаєте всім іншим отримувати візи по-людськи і рухатись у сторону безвізу, складно. Ми зараз намагаємось працювати з з приводу можливих категоризацій громадян, так як ми починали з ЄС. Давайте спрощувати візовий режим студентам, журналістам, релігійним діячам, бізнесменам, артистам, щоб потрошку запроваджувати і дивитися, як воно спрацьовує. Поки вони кажуть: ми скоріше хотіли мати б загальний підхід ніж виокремлювати окремі категорії громадян. Це справедливо. Але для нас результат важливий, а не яким способом до нього прийдемо.

Виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» Олександр Сушко після оголошення у Лугано, що наступна масштабна Ukraine Recovery Conference відбудеться у Великій Британії, написав у Facebook: «Нема нічого більш безглуздого і нездоланного, аніж британська візова політика. Перевірено особисто місяць тому. Не запрошуйте, якщо нічого не зміните. Заздалегідь готовий відмовитись від спроби участі, якщо британські друзі не дадуть собі ради із цією ганьбою. Попереду ще аж цілий рік, робіть щось…»

Та ви що! Я цього не прочитав. Це The Times мала б надрукувати, що Виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» відмовився їхати у Лондон. Я це пропустив. (сміється)

Все, тепер я впевнений, що британці перелякалися (сміється) і зроблять безвізовий режим до конференції.

Демонстранти зібралися на Трафальгарській площі на знак підтримки України. 29 квітня 2022 року Фото: Vuk Valcic/Shutterstock

Тепер поговорімо про українських переселенців, які знайшли притулок у Британії. Що робить для них влада і як до них ставляться пересічні британці?

Тут зараз перебуває понад 130 тис. українців. У кожній частині королівства все по-різному. Наприклад, в Англії наші переселенці частіше живуть у будинках людей. І буквально напередодні говорив з одним з міністрів нового кабінету, то у нього живуть українці.

Тому це, дійсно, зроблено на дуже високому рівні. Я знаю, що у багатьох урядовців, навіть у королівській родині живуть наші люди. У Шотландії та Вельсі – трішки по-іншому. У них є суперспонсорська схема, коли держава виступає спонсором і надає притулок. Є плюси і мінуси в обох схемах. З мінусів те, що не хотілось би створювати українське гетто, таке компактне проживання. Я скоріше, як посол, хотів би, щоб наші люди мали можливість контактувати зі суспільством місцевим. І щоб діти пішли англійські школи, щоб люди, попри мовну проблему йшли у британські компанії чи організації. За нашими даними, майже 42% дорослих, які тут проживають, вже мають роботу. Тобто вони не сидять на шиї британців. Це мені сильно допомагає аргументувати, що їм потрібна допомога, бо вони виявляють бажання працювати, на відміну від багатьох інших груп, біженців, які тут перебувають, які очікують, що британська держава їм має все забезпечити.

Навіть Корона, яка осторонь від політики, висловилась на повну підтримку України

Не скажу, що все гладко, є проблеми. І одна з найбільших була в тому, що першочергові домовленості з господарями планувались на шість місяців, а тут якраз підійшов шестимісячний термін і виник болісний процес чи продовжувати далі жити з тією самою родиною, чи подякувати і шукати іншого місця.

Але щоб ви просто розуміли, в уряді є спеціальний міністр з питань українців, які тут перебувають. І це дуже серйозно. І в новому уряді він зараз призначений. До цього цю посаду обіймав член палати Лордів, а зараз міністром став у минулому керівник нашої групи українсько-британської дружби. Тобто ця людина знає, про що вона веде мову.

У нього є дуже цікаві ідеї щодо влаштування наших переселенців, але люди завжди незадоволені. Очевидно, що їх викинули з власних домівок, вони змушені були їхати за сотні-тисячі кілометрів: не влаштовані, не ті школи, не ті університети. Це завжди складно. Консули мої день і ніч працюють над цим. А що робити?