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Український посол у Великій Британії поділився враженнями від зустрічі з Королем Чарльзом

Юрій Лящук
glavcom.ua
Український посол у Великій Британії поділився враженнями від зустрічі з Королем Чарльзом
Вадим Пристайко першим із іноземних дипломатів вручив вірчі грамоти новому британському королю Чарльзу ІІІ
фото з відкритих джерел

«Чарльз, на відміну від багатьох членів королівської родини, бував в Україні»

Король Чарльз висловив повну підтримку Україні, що стало певною несподіванкою, адже голова держави Сполученого Королівства багато років відмежовувався від політики. Про це сказав посол України у Британії Вадим Пристайко в інтерв’ю «Главкому».

«Тут навіть Корона, яка багато років стоїть осторонь від політики, висловилась на повну підтримку України. І те, що я зустрівся першим з іноземних дипломатів з королем Чарльзом, це було спеціально зроблено, щоб продемонструвати цю підтримку», – відзначив дипломат.

Також Вадим Пристайко поділився особистими враженнями від зустрічі з королем.

«Король, якщо можна сказати про його величність, дуже симпатична людина. У нас була дуже гарна бесіда. Як ви знаєте, він бував в Україні на відміну від багатьох членів королівської родини і знає про що говорить. Король Чарльз із задоволенням прийняв запрошення від президента Зеленського. І я сподіваюсь, що ми зможемо це реалізувати. А для цього нам потрібна просто дрібничка – просто перемогти росіян. І ми з радістю будемо вітати його величність в Україні», – сказав Пристайко.

Нагадаємо, 25 жовтня 2022 року новим прем'єр-міністром Великої Британії став Ріші Сунак. Сунак наймолодший глава уряду Британії за останні 200 років. 

Президент України Володимир Зеленський увечері 25 жовтня провів телефонні переговори із новим главою уряду Британії Ріші Сунаком. Він запросив Сунака відвідати Україну. Також окремо президент уточнив, що лідери домовилися «написати нову главу українсько-британських відносин». 

Посол України Вадим Пристайко раніше повідомив, що новий прем'єр-міністр Великої Британії Ріши Сунак приїде до України з робочим візитом.

Читайте також: Посол Вадим Пристайко: З радістю вітатимемо Його Величність в Україні. Але залишилась «дрібничка»…
Теги: Велика Британія Вадим Пристайко король Чарльз

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