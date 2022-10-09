ЗМІ дізнался подробиці церемонії коронації Карла III
Церемонія коронації Карла III триватиме трохи більше години
Газета Daily Mail розкрила подробиці та особливості церемонії коронації Карла ІІІ.
За інформацією видання, церемонія відбудеться у 2023 році і буде коротшою, ніж коронація Єлизавети II, і триватиме трохи більше години.
Журналісти повідомили, що Карл III хоче, щоб його коронація «задала тон сучасної монархії, зберігши деяку помпезність та велич, які приголомшили світ під час прощання з королевою та її похороном».
Очікується, що на коронації буде 2 тисячі гостей. Ключову роль, за даними видання, у плануванні церемонії відведено принцу Вільяму.
5 жовтня агентство Bloomberg, посилаючись на представників уряду, повідомило, що церемонія коронації Карла ІІІ відбудеться 3 червня 2023 року.
Натомість у Букінгемському палаці, як написала газета Evening Standart, назвали озвучену дату коронації «чистою спекуляцією».
Нагадаємо, королева Великої Британії померла 8 вересня у віці 96 років. Єлизавета ІІ стала найстарішим монархом в історії британської імперії.
Як повідомлялося, 10 вересня у Великій Британії відбулася церемонія проголошення королем Чарльза ІІІ.
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