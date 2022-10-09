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ЗМІ дізнался подробиці церемонії коронації Карла III

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
ЗМІ дізнался подробиці церемонії коронації Карла III
фото: Alastair Grant/AP

Церемонія коронації Карла III триватиме трохи більше години

Газета Daily Mail розкрила подробиці та особливості церемонії коронації Карла ІІІ.

За інформацією видання, церемонія відбудеться у 2023 році і буде коротшою, ніж коронація Єлизавети II, і триватиме трохи більше години.

Журналісти повідомили, що Карл III хоче, щоб його коронація «задала тон сучасної монархії, зберігши деяку помпезність та велич, які приголомшили світ під час прощання з королевою та її похороном».

Очікується, що на коронації буде 2 тисячі гостей. Ключову роль, за даними видання, у плануванні церемонії відведено принцу Вільяму.

5 жовтня агентство Bloomberg, посилаючись на представників уряду, повідомило, що церемонія коронації Карла ІІІ відбудеться 3 червня 2023 року.

Натомість у Букінгемському палаці, як написала газета Evening Standart, назвали озвучену дату коронації «чистою спекуляцією».

Нагадаємо, королева Великої Британії померла 8 вересня у віці 96 років. Єлизавета ІІ стала найстарішим монархом в історії британської імперії.

Як повідомлялося, 10 вересня у Великій Британії відбулася церемонія проголошення королем Чарльза ІІІ.

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