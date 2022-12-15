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Чехія визнала Голодомор в Україні геноцидом: реакція Кулеби

Юрій Лящук
glavcom.ua
Чехія визнала Голодомор в Україні геноцидом: реакція Кулеби
Кулеба подякував Чехії за важливе рішення
фото: Global Look

Кулеба переконаний, що відповідальність за всі минулі та нинішні російські злочини неминуча

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Сенату Чехії за визнання Голодомору геноцидом українського народу та вшанування пам'яті мільйонів жертв цього злочину.

«Сенат Чехії визнав Голодомор геноцидом українського народу. Я вдячний чеським друзям за вшанування мільйонів жертв цього радянського злочину та відновлення історичної справедливості. Відповідальність за всі минулі та сучасні російські злочини неминуча», – написав він у Twitter.

Чехія визнала Голодомор в Україні геноцидом: реакція Кулеби фото 1

Нагадаємо, 30 листопада, німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Раніше повідомлялося, що Ічкерія визнала Голодомор геноцидом українського народу.

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Теги: Дмитро Кулеба Чехія геноцид Голодомор 1932-1933 років росія МЗС

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