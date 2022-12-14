Чехія визнала Голодомор геноцидом українців

Зеленський висловив вдячність «чеським друзям» за утвердження правди та відновлення історичної справедливості

Сенат Чехії сьогодні, 14 грудня, своїм рішенням визнав Голодомор геноцидом українців. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Twitter.

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«Вітаю рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців», – написав президент.

Зеленський також висловив вдячність «чеським друзям» за утвердження правди та відновлення історичної справедливості. А також наголосив, що покарання за всі минулі та сучасні злочини Росії неминуче.

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Нагадаємо, 30 листопада, німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.