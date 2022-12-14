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Чехія визнала Голодомор геноцидом українців

Юрій Лящук
glavcom.ua
Чехія визнала Голодомор геноцидом українців
фото з відкритих джерел

Зеленський висловив вдячність «чеським друзям» за утвердження правди та відновлення історичної справедливості

Сенат Чехії сьогодні, 14 грудня, своїм рішенням визнав Голодомор геноцидом українців. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Twitter.

«Вітаю рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців», – написав президент.

Зеленський також висловив вдячність «чеським друзям» за утвердження правди та відновлення історичної справедливості. А також наголосив, що покарання за всі минулі та сучасні злочини Росії неминуче.

Чехія визнала Голодомор геноцидом українців фото 1

Нагадаємо, 30 листопада, німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Читайте також: Європарламент може визнати Голодомор геноцидом українського народу
Теги: Голодомор 1932-1933 років українці геноцид

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