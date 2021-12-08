Воєнний експерт: Росіяни не збираються окупувати Україну, у них інша мета

Експерт сумнівається, що РФ дійсно здійснить на Україну повномасштабний напад

«Навіщо Кремлю воювати?»

Російська влада навряд наважиться повномасштабний збройний напад на Україну, оскільки це пов’язано із доволі суттєвими ризиками для самих росіян. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив воєнний експерт, координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець

«Окупація такої країни, як Україна, в принципі, навряд чи можлива. Це пов’язано з дуже великими ризиками. Росіяни не збираються тут нічого окуповувати, а просто хочуть привести до влади підконтрольних їм людей», – заначив Машовець.

Експерт нагадав, що українські фінансово-промислові групи, яких у нас називають олігархами, пов’язані із Росією тісними бізнесовими зв’язками.

«Через цих своїх людей вони цілком можуть привести до влади підконтрольних Кремлю осіб. Для цього достатньо створити тут безлад – енергетичну, фінансову чи продовольчу кризу. Народ тоді сам на вулиці вийде. Зрозуміло, що це не буде відбуватися під проросійськими гаслами. Але в результаті ми будемо зав’язані на Російську Федерацію – і в енергетиці, і в сільському господарстві, взяти той же ринок землі… Навіщо Кремлю воювати?», – пояснив експерт.

Нагадаємо, розвідувальні служби США вважають, що Росія планує вторгнення на територію України на початку 2022 року.

Президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.