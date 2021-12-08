Воєнний експерт: Росіяни не збираються окупувати Україну, у них інша мета
«Навіщо Кремлю воювати?»
Російська влада навряд наважиться повномасштабний збройний напад на Україну, оскільки це пов’язано із доволі суттєвими ризиками для самих росіян. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив воєнний експерт, координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець
«Окупація такої країни, як Україна, в принципі, навряд чи можлива. Це пов’язано з дуже великими ризиками. Росіяни не збираються тут нічого окуповувати, а просто хочуть привести до влади підконтрольних їм людей», – заначив Машовець.
Експерт нагадав, що українські фінансово-промислові групи, яких у нас називають олігархами, пов’язані із Росією тісними бізнесовими зв’язками.
«Через цих своїх людей вони цілком можуть привести до влади підконтрольних Кремлю осіб. Для цього достатньо створити тут безлад – енергетичну, фінансову чи продовольчу кризу. Народ тоді сам на вулиці вийде. Зрозуміло, що це не буде відбуватися під проросійськими гаслами. Але в результаті ми будемо зав’язані на Російську Федерацію – і в енергетиці, і в сільському господарстві, взяти той же ринок землі… Навіщо Кремлю воювати?», – пояснив експерт.
Нагадаємо, розвідувальні служби США вважають, що Росія планує вторгнення на територію України на початку 2022 року.
Президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.