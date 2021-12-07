Американський сенатор попередив Росію: Україна може стати «новим Афганістаном»

Якщо РФ зважиться на наступ, це буде помилкою історичного масштабу

Член комітету у закордонних справах, сенатор-демократ від штату Коннектикут Кріс Мерфі заявив, що якщо Росія піде на нове вторгнення в Україну, наша країна «може стати новим Афганістаном» для РФ. Про це політик сказав, виступаючи на каналі CNN, пише «Голос Америки».

«Україна може стати новим Афганістаном для Росії, якщо вона вирішить піти далі. Я сподіваюся, що відеозустріч президента Байдена і президента Путіна принесе плоди, але дозвольте мені сказати наступне. Якщо Росія все-таки вирішить рушити далі в Україну, це буде помилкою історичних масштабів для Москви», – заявив Кріс Мерфі.

Він додав, що Конгрес США має чітко дати зрозуміти, що Штати будуть дипломатичними, політичними та військовими партнерами для України.

«Ми маємо намір надавати більшу військову допомогу, щоб вони могли захищати себе», – зазначив політик.

Мерфі також звинуватив республіканців у тому, що вони блокують законопроєкт щодо надання Україні летальної військової допомоги.

Раніше стало відомо, що сенатор США Кріс Мерфі вважає: виведення американських військ з Афганістану дозволить зосередитися на протистоянні з Китаєм і Росією.

Також США переконали Євросоюз у підготовці Росією вторгнення в Україну.

Читайте також: