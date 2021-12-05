Росія планує масований наступ: розвідка США назвала дату

За даними розвідки США, Росія може розпочати наступ на Україну на початку 2022 року

Розвідувальні служби США вважають, що Росія планує вторгнення на територію України на початку 2022 року. Про це пише Associated Press із посиланням на джерело в адміністрації президента США Джо Байдена.

За словами співрозмовника американського видання, Москва має намір розмістити на українському кордоні 175 тисяч військовослужбовців, причому половина з них вже перебувають на відповідних позиціях. Також він заявив, що Росія збирається відправити до прикордонних районів приблизно 100 «батальйонних тактичних груп» разом із бронетехнікою, артилерією та необхідним обладнанням.

Це сталося тоді, коли Росія підняла свої вимоги до Байдена, щоб гарантувати, що Україні не дозволять приєднатися до НАТО.

Газета The Washington Post також повідомила з посиланням на неназваних американських чиновників та документи розвідки, що Росія планує вторгнення на територію України, і склала карту наступу на кількох фронтах.

Як уточнив офіційний представник адміністрації США на умовах анонімності, масштаби сил «удвічі перевищують той, який ми бачили навесні під час оперативних навчань Росії біля кордонів України». Також нібито планується використовувати бронетехніку та артилерію.

У Пентагоні підтвердили, що адміністрація президента США Джо Байдена дуже серйозно ставиться до сигналів Кремля про наміри вторгнутися в Україну і не вважає їх блефом. Високопосадовець міністерства зазначив, що Росія розмістила близько 100 тисяч військовослужбовців на кордоні з Україною.

Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.

У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.