Байден пригрозив Путіну жорсткими заходами у разі вторгнення в Україну

Президенти США та Росії сьогодні понад дві години розмовляли по відеозвʼязку

Президенти США та Росії сьогодні понад дві години розмовляли по відеозвʼязку

Американський лідер підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України

Президент США Джозеф Байден провів сьогодні відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

«Президент Байден висловив глибоку стурбованість Сполучених Штатів і наших європейських союзників ескалацією сил Росії навколо України і дав зрозуміти, що США і наші союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами в разі військової ескалації», – йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Байден підтвердив свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і закликав до деескалації і повернення до дипломатії.

Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

7 грудня відбулися онлайн-переговори президентів США Джо Байдена та Росії Володимира Путіна. Вони обмінялись привітаннями на початку зустрічі.

Зазначимо, Байден після розмови з Путіним поговорить із Зеленським.

Нагадаємо, світові лідери закликали Росію до відновлення переговорів та деескалації.

Тим часом Пентагон готує низку різних сценаріїв у разі вторгнення російських військ в Україну. Зокрема, як повідомляють американські ЗМІ, Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає варіант евакуації американців із України.