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    Байден пригрозив Путіну жорсткими заходами у разі вторгнення в Україну

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    Президенти США та Росії сьогодні понад дві години розмовляли по відеозвʼязку - Байден пригрозив Путіну жорсткими заходами у разі вторгнення в Україну
    Президенти США та Росії сьогодні понад дві години розмовляли по відеозвʼязку
    Фото: ТАСС

    Американський лідер підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України

    Президент США Джозеф Байден провів сьогодні відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

    «Президент Байден висловив глибоку стурбованість Сполучених Штатів і наших європейських союзників ескалацією сил Росії навколо України і дав зрозуміти, що США і наші союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами в разі військової ескалації», – йдеться в повідомленні.

    При цьому наголошується, що Байден підтвердив свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і закликав до деескалації і повернення до дипломатії.

    Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

    7 грудня відбулися онлайн-переговори президентів США Джо Байдена та Росії Володимира Путіна. Вони обмінялись привітаннями на початку зустрічі.

    Зазначимо, Байден після розмови з Путіним поговорить із Зеленським.

    Нагадаємо, світові лідери закликали Росію до відновлення переговорів та деескалації.

    Тим часом Пентагон готує низку різних сценаріїв у разі вторгнення російських військ в Україну. Зокрема, як повідомляють американські ЗМІ, Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає варіант евакуації американців із України.

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    Теги: Росія США Джозеф Байден війна Путін Україна президент Пентагон
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    Байден пригрозив Путіну жорсткими заходами у разі вторгнення в Україну