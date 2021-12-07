Байден пригрозив Путіну жорсткими заходами у разі вторгнення в Україну
Американський лідер підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України
Президент США Джозеф Байден провів сьогодні відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
«Президент Байден висловив глибоку стурбованість Сполучених Штатів і наших європейських союзників ескалацією сил Росії навколо України і дав зрозуміти, що США і наші союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами в разі військової ескалації», – йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що Байден підтвердив свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і закликав до деескалації і повернення до дипломатії.
Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.
7 грудня відбулися онлайн-переговори президентів США Джо Байдена та Росії Володимира Путіна. Вони обмінялись привітаннями на початку зустрічі.
Зазначимо, Байден після розмови з Путіним поговорить із Зеленським.
Нагадаємо, світові лідери закликали Росію до відновлення переговорів та деескалації.
Тим часом Пентагон готує низку різних сценаріїв у разі вторгнення російських військ в Україну. Зокрема, як повідомляють американські ЗМІ, Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає варіант евакуації американців із України.