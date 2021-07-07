Російські хакери зламали сервер Національного комітету Республіканської партії США
Поки невідомо, чи стався витік даних внаслідок кібератаки
Хакери, яких підозрюють у зв'язку з російською владою, вдерлися на сервер Національного комітету Республіканської партії США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg.
Розслідуванням ситуації займеться ФБР і МВС.
Поки про витік інформації даних немає. Також невідомо, що саме шукали хакери на серверах Національного комітету Республіканської партії США.
Нагадаємо, раніше банківська інфраструктура Німеччини зазнала нападу російських хакерів.
А найбільший у світі виробник м'яса JBS заплатив 11 млн доларів російським хакерам, які провели атаку на системи корпорації.