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    Російські хакери зламали сервер Національного комітету Республіканської партії США

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    Росія не припиняє втручатися у справи інших держав - Російські хакери зламали сервер Національного комітету Республіканської партії США
    Росія не припиняє втручатися у справи інших держав

    Поки невідомо, чи стався витік даних внаслідок кібератаки

    Хакери, яких підозрюють у зв'язку з російською владою, вдерлися на сервер Національного комітету Республіканської партії США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg.

    Розслідуванням ситуації займеться ФБР і МВС.

    Поки про витік інформації даних немає. Також невідомо, що саме шукали хакери на серверах Національного комітету Республіканської партії США.

    Нагадаємо, раніше банківська інфраструктура Німеччини зазнала нападу російських хакерів.

    А найбільший у світі виробник м'яса JBS заплатив 11 млн доларів російським хакерам, які провели атаку на системи корпорації.

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    Теги: Росія США
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    Російські хакери зламали сервер Національного комітету Республіканської партії США