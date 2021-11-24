Воєначальники США і РФ обговорили питання безпеки

Генерали двох країн провели переговори «із метою зниження ризиків»

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі мав телефонну розмову з начальником Генштабу РФ генералом Валерієм Герасимовим щодо «низки питань безпеки». Про це повідомив речник Об’єднаного комітету полковник Дейв Батлер, передає «Укрінформ».

«Телефонна розмова відбулася на продовження спілкування двох лідерів із метою зниження ризиків та врегулювання конфліктів на оперативному рівні»,– йдеться в заяві.

Водночас зазначається, що сторони домовилися не розголошувати деталі розмови.

Нагадаємо, раніше в оточені президента Російської Федерації Володимира Путіна прокоментували вплив Заходу на Україну. Це нібито в майбутньому призведе до «спалаху» в країні.

Як відомо, офіційний представник Держдепу США Нед Прайс оцінив повідомлення ЗМІ про те, що Росія нібито готує вторгнення в Україну.

Також стало відомо, чому Путін знову згадав про «русскій мір».

Раніше повідомлялось, що розвідка Сполучених Штатів вважає, що ризики військового вторгнення Росії на територію України зростають з похолоданням.

До слова, Україна в ОБСЄ заявила, що Росія демонструє готовність до військового вторгнення.

Крім того, Захід вкотре попередив Україну про підготовку Росією масштабного вторгнення.

США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

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